Jaquez' Stuttgarter erleben wildes Baden-Würtemberg-Duell

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TSG Hoffenheim
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3:3
VfB Stuttgart
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TSG Hoffenheim
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Beendet
3:3
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Kramaric 7', 49'
Toure 23'
Führich 20'
Demirovic 64'
Tomas 90'+5
02.05.2026, 17:24 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+5)

Tooor für VfB Stuttgart, 3:3 durch Tiago Tomás
Das darf doch nicht wahr sein! Der VfB wirft in Unterzahl alles nach vorne und gleicht tatsächlich noch auf 3:3 aus! Was für eine Partie! Dabei lässt Undav in den Lauf von Stiller prallen, der aus zehn Metern mit seinem Linksschuss an einem starken Reflex von Baumann scheitert, der jedoch nur frontal klatschen lassen kann. Dort steht Tómas, der sich den Abstauber dieses Mal nicht mehr nehmen lässt. Der Ball schlägt unten rechts ein.

02.05.2026, 17:23 Uhr

90. Minute (+4)

Riesenchance Stuttgart! Nach einer kurz ausgeführten Ecke kommt die hohe Flanke zum zweiten Pfosten, wo wirklich niemand bei Tiago Tomás ist, der aus vier Metern und leicht spitzem Winkel frei per Kopf abschliessen kann, das Leder allerdings deutlich über das Hoffenheimer Tor hinweg setzt. Unglaublich!

02.05.2026, 17:23 Uhr

90. Minute (+4)

Der nächste Konter: Assignon verliert den Ball, aber der sofortige Steckpass, bei dem Damar im perfekten Moment startet, ist abermals zu unsauber. Den zu steilen Ball kann der 22-Jährige nicht erreichen, der sonst frei durch gewesen wäre.

02.05.2026, 17:22 Uhr

90. Minute (+3)

Stuttgart hat die Partie noch nicht abgeschrieben, aber Tiago Tomás steht beim Abschluss von Deniz Undav unglücklich im Weg, was einen weiteren Gegenstoss der Sinsheimer einleitet, die allerdings abermals zu unsauber und pomadig nach vorne spielen. Keine Gefahr.

02.05.2026, 17:21 Uhr

90. Minute (+1)

Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen und es gibt jetzt noch sechs Minuten on top. Ilzer schöpft sein Kontingent dabei noch komplett aus und bringt noch Akpoguma und Damar.

02.05.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Andrej Kramarić

02.05.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Muhammed Damar

02.05.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

02.05.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Wouter Burger

02.05.2026, 17:19 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.

VfB trifft in Nachspielzeit
Jaquez' Stuttgarter erleben wildes Baden-Würtemberg-Duell

Drama pur in Sinsheim: Hoffenheim und Stuttgart trennen sich am 32. Bundesliga-Spieltag 3:3. Trotz Unterzahl gelingt Stuttgart in der Nachspielzeit der Ausgleich.
Publiziert: 02.05.2026 um 19:50 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 20:51 Uhr
1/4
Hoffenheim und Stuttgart lassen in einem spektakulären Spiel wichtige Punkte im Rennen um die Königsklasse liegen.
Foto: Bundesliga Collection via Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Hoffenheim und der VfB Stuttgart trennen sich in einem spektakulären Lokalduell 3:3. Am Ende gilt für beide: Im Kampf um die Champions League ist ein Punkt zu wenig. Beim VfB spielt Nati-Verteidiger Luca Jaquez zum zweiten Mal in Folge durch. Ihn trifft bei keinem der drei Gegentreffer unmittelbare Schuld. 

Von Beginn an geht es ordentlich zur Sache. Schon in der 7. Minute bringt Andrej Kramaric die TSG mit seiner gewohnten Abgebrühtheit in Führung. Doch die Antwort der Schwaben lässt nicht lange auf sich warten: Führich gleicht nach einem Doppelpass aus spitzem Winkel zum 1:1 aus, Baumann sieht dabei im Torwarteck nicht gut aus (20.). Hoffenheim bleibt offensiv und setzt nach – Touré trifft nach einem Eckball postwendend zum 2:1. Dabei bleibts bis zur Pause. 

Nach Wiederanpfiff ist Hoffenheim direkt wieder im Vorwärtsgang. Kramaric erhöht in der 49. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Stuttgart bleibt aber dran, der Ex-St.-Galler Demirovic verkürzt nach einer guten Stunde nach starker Vorlage von Leweling auf 2:3.

VfB schafft Ausgleich in Unterzahl

Kurz darauf schwächen sich die Schwaben selbst: Karazor fliegt nach einem Brutalo-Foul mit Rot vom Platz. Hoffenheim nutzt die Überzahl aber nicht aus: Lemperle trifft den Pfosten, Chancen werden reihenweise liegengelassen. Immer wieder spielt die TSG die Stuttgarter aus, doch Alexander Nübel im VfB-Kasten rettet mehrfach stark und hält die Schwaben im Spiel. 

Und dann kommt das Drama: In Unterzahl wirft Stuttgart alles nach vorne, Tiago Tomas staubt in der Nachspielzeit zum 3:3 ab, nachdem Baumann einen Stiller-Schuss nur abklatschen kann. Der Portugiese avanciert wie schon im DFB-Pokal-Halbfinal gegen Freiburg vor neun Tagen zum Last-Minute-Helden nach seiner Einwechslung. 

Weil Leverkusen im Abendspiel gegen Leipzig gewinnt, liegen nach dem 32. Spieltag voraussichtlich beide Teams hinter den Top 4, die nächste Saison sicher in der Champions League spielen werden. 

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SP
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Bayern München
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83
2
Borussia Dortmund
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32
33
67
3
RB Leipzig
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32
21
62
4
Bayer Leverkusen
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32
23
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5
VfB Stuttgart
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32
20
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6
TSG Hoffenheim
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32
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SC Freiburg
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-8
44
8
Eintracht Frankfurt
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32
-3
43
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FC Augsburg
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Borussia Mönchengladbach
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Hamburger SV
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32
-15
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1. FC Köln
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Werder Bremen
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1. FC Heidenheim 1846
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32
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Schiedsrichter
Referee
Sascha
Stegemann
Deutschland
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Sinsheim, Deutschland
Rhein-Neckar-Arena
Kapazität
30'150
In diesem Artikel erwähnt
TSG Hoffenheim
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