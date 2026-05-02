Jaquez' Stuttgarter erleben wildes Baden-Würtemberg-Duell

Drama pur in Sinsheim: Hoffenheim und Stuttgart trennen sich am 32. Bundesliga-Spieltag 3:3. Trotz Unterzahl gelingt Stuttgart in der Nachspielzeit der Ausgleich.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Hoffenheim und der VfB Stuttgart trennen sich in einem spektakulären Lokalduell 3:3. Am Ende gilt für beide: Im Kampf um die Champions League ist ein Punkt zu wenig. Beim VfB spielt Nati-Verteidiger Luca Jaquez zum zweiten Mal in Folge durch. Ihn trifft bei keinem der drei Gegentreffer unmittelbare Schuld.

Von Beginn an geht es ordentlich zur Sache. Schon in der 7. Minute bringt Andrej Kramaric die TSG mit seiner gewohnten Abgebrühtheit in Führung. Doch die Antwort der Schwaben lässt nicht lange auf sich warten: Führich gleicht nach einem Doppelpass aus spitzem Winkel zum 1:1 aus, Baumann sieht dabei im Torwarteck nicht gut aus (20.). Hoffenheim bleibt offensiv und setzt nach – Touré trifft nach einem Eckball postwendend zum 2:1. Dabei bleibts bis zur Pause.

Nach Wiederanpfiff ist Hoffenheim direkt wieder im Vorwärtsgang. Kramaric erhöht in der 49. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Stuttgart bleibt aber dran, der Ex-St.-Galler Demirovic verkürzt nach einer guten Stunde nach starker Vorlage von Leweling auf 2:3.

VfB schafft Ausgleich in Unterzahl

Kurz darauf schwächen sich die Schwaben selbst: Karazor fliegt nach einem Brutalo-Foul mit Rot vom Platz. Hoffenheim nutzt die Überzahl aber nicht aus: Lemperle trifft den Pfosten, Chancen werden reihenweise liegengelassen. Immer wieder spielt die TSG die Stuttgarter aus, doch Alexander Nübel im VfB-Kasten rettet mehrfach stark und hält die Schwaben im Spiel.

Und dann kommt das Drama: In Unterzahl wirft Stuttgart alles nach vorne, Tiago Tomas staubt in der Nachspielzeit zum 3:3 ab, nachdem Baumann einen Stiller-Schuss nur abklatschen kann. Der Portugiese avanciert wie schon im DFB-Pokal-Halbfinal gegen Freiburg vor neun Tagen zum Last-Minute-Helden nach seiner Einwechslung.

Weil Leverkusen im Abendspiel gegen Leipzig gewinnt, liegen nach dem 32. Spieltag voraussichtlich beide Teams hinter den Top 4, die nächste Saison sicher in der Champions League spielen werden.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen