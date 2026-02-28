DE
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15:30
FC St. Pauli
FC St. Pauli
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
Ab 15:30 Uhr
Vs
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Bundesliga
TSG Hoffenheim - FC St. Pauli

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
23
64
60
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
23
27
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
23
19
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
23
12
43
5
RB Leipzig
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
22
15
39
7
SC Freiburg
SC Freiburg
23
-3
33
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
9
FC Augsburg
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
Union Berlin
23
-8
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
22
-7
26
12
1. FC Köln
1. FC Köln
24
-8
24
13
FSV Mainz
FSV Mainz
23
-12
22
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
23
-13
22
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
23
-16
20
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
23
-18
20
17
Werder Bremen
Werder Bremen
23
-21
19
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
23
-29
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Deniz
Aytekin
Deutschland
Anstoss
Samstag
28. Februar 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Sinsheim, Deutschland
Rhein-Neckar-Arena
Kapazität
30’150
