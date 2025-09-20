DE
TSG Hoffenheim
15:30
Bayern München
TSG Hoffenheim
Ab 15:30 Uhr
Vs
Bayern München
Bundesliga
TSG Hoffenheim - Bayern München

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
3
12
9
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
3
1. FC Köln
1. FC Köln
3
4
7
4
FC St. Pauli
FC St. Pauli
4
1
7
5
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
3
3
6
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
3
1
6
7
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
0
6
8
RB Leipzig
RB Leipzig
3
-3
6
9
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
3
2
5
10
Werder Bremen
Werder Bremen
3
1
4
11
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
1
4
12
FC Augsburg
FC Augsburg
3
0
3
13
SC Freiburg
SC Freiburg
3
-3
3
14
Union Berlin
Union Berlin
3
-4
3
15
FSV Mainz
FSV Mainz
3
-2
1
16
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
3
-5
1
17
Hamburger SV
Hamburger SV
3
-7
1
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
3
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Robert
Hartmann
Deutschland
Anstoss
Samstag
20. September 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Sinsheim, Deutschland
Rhein-Neckar-Arena
Kapazität
30’150
