In die andere Richtung verlief die Saison bis dato bei den Wölfen. Nach einem schwachen Saisonstart wurde von einigen Wochen die Trendwende eingeleitet. Aus den letzten fünf Partien konnten vier Siege und ein Remis erspielt werden (aktuell vier Siege in Serie). Ausserdem wurde acht Spiele in Serie nicht verloren. Somit stehen die Niedersachsen derzeit auf Platz fünf. Anfang November ging die Angst noch um, dass man im Abstiegskampf landet. Am vergangenen Wochenende konnte gegen Mainz dreimal ein Rückstand aufgeholt werden. Am Ende stand ein 4:3-Heimsieg unter dem Strich für die Hasenhüttl-Elf. Zuletzt konnte der Cheftrainer durch die stabile Startelf, viermal in Serie änderte er nichts, Konstanz in die Mannschaft bringen. Nun steht das weiteste Auswärtsspiel der Spielzeit an. Vor allem auswärts gefällt es den Grün-Weissen allerdings. Mit 16 Toren und 13 Punkten stehen die Wölfe auf Platz zwei in der Auswärtstabelle. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stehen die Wölfe dabei so gut da.