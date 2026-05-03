Freiburg lässt im Kampf um Europa Punkte liegen

Der SC Freiburg profitiert im Kampf um den letzten Europapokal-Platz sieben nur bedingt vom Patzer von Eintracht Frankfurt. Die Breisgauer schieben sich zwar an den Adlern vorbei, kommen gegen das abstiegsbedrohte Wolfsburg aber nicht über ein 1:1 hinaus. Die Wölfe verlassen ihrerseits zum ersten Mal seit Ende Februar wieder die direkten Abstiegsränge, auf das direkt rettende Ufer fehlen bei noch zwei ausstehenden Partien aber noch immer sechs Punkte.
Bereits von Beginn an entwickelt sich eine intensiv geführte Partie – Wolfsburg agiert äusserst kompakt und setzt die Gastgeber früh unter Druck. Bereits nach wenigen Minuten hat Eriksen für die Gäste mit einem Pfostenschuss Pech, während Freiburg Probleme hat, durch das Defensivbollwerk des VfL zu kommen. Auch die weiteren Chancen haben zunächst mehrheitlich die Wölfe, die durch Daghim und Wimmer gefährlich vor das Freiburger Tor kommen. Die Breisgauer finden offensiv kaum Lösungen, halten in der Defensive aber die Null.
Nach der Pause bleibt Wolfsburg am Drücker und geht verdient in Führung: Koulierakis trifft nach einer Ecke per Kopf und bringt die Gäste auf Kurs (55.). Freiburg-Trainer Schuster reagiert sofort und bringt frische Kräfte, was Wirkung zeigt. Die Breisgauer werden offensiver, zeigen mehr Zug zum Tor und belohnen sich eine Viertelstunde vor Schluss: Lienhart gleicht nach einer Flanke von Manzambi per Kopf aus und bringt die Fans zum Beben (75.). In der Schlussphase drängt der SC sogar auf den Siegtreffer – Manzambi und Eggestein vergeben jedoch die besten Chancen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23