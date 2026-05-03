Freiburg lässt im Kampf um Europa Punkte liegen

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SC Freiburg
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1:1
VfL Wolfsburg
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Zum Fussball-Kalender
SC Freiburg
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Beendet
1:1
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Lienhart 75'
Koulierakis 55'
03.05.2026, 21:34 Uhr

90. Minute (+8)

Fazit:
Der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg trennen sich leistungsgerecht mit 1:1! Wolfsburg war von Beginn an gut im Spiel und auch in Hälfte Eins das gefährlichere Team. Nach der Pause legten die Gäste nochmals eine Schippe drauf und gingen nach einer Ecke verdient im Führung. Anschliessend wachten auch die Gastgeber auf und wurden deutlich zielstrebiger. Ebenfalls durch ein Kopfballtor, glich der eingewechselte Lienhart eine Viertelstunde vor Schluss aus. Mit dem Momentum auf der eigenen Seite hatten die Breisgauer noch einige weitere Chancen, um das Spiel komplett zu drehen. So aber blieb es beim Unentschieden, mit dem beide Teams sicherlich leben können. Der VfL bleibt zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, zieht mit St. Pauli nach Punkten gleich und überholt die Hamburger in der Tabelle sogar. Freiburg klettert in der Tabelle ebenfalls ein Platz nach oben und liegt nun mit 44 Punkten auf Rang 7.

03.05.2026, 21:26 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+8)

Spielende

03.05.2026, 21:26 Uhr

90. Minute (+7)

Dieter Hecking schraubt nochmal an der Uhr und wechselt. Vorbereiter und Torschütze, Eriksen und Koulierakis, gehen und Gerhardt und Jenz kommen ins Spiel.

03.05.2026, 21:25 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+7)

Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Yannick Gerhardt

03.05.2026, 21:25 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+7)

Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Christian Eriksen

03.05.2026, 21:25 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+7)

Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Konstantinos Koulierakis

03.05.2026, 21:25 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+7)

Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Moritz Jenz

03.05.2026, 21:23 Uhr

90. Minute (+6)

Die Wölfe haben aus den letzten Minuten gelernt und ziehen sich wieder zurück. Freiburg hat den Ball, findet aber keine Lücken. So passiert nicht mehr viel im Europa-Park-Stadion.

03.05.2026, 21:23 Uhr

90. Minute (+3)

Beide Teams wollen dieses Spiel noch gewinnen. Dementsprechend ergeben sich deutlich mehr Räume, die vor allem die Gastgeber in den letzten Minuten durchaus zu nutzen wissen.

03.05.2026, 21:21 Uhr

90. Minute (+1)

Nächster gefährlicher Abschluss der Gastgeber! Von der Strafrtaumkante schiesst Eggestein in Richtung Tor, setzt seinen Versuch jedoch knapp über das Tor.

Manzambi mit Assist
Freiburg lässt im Kampf um Europa Punkte liegen

Der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg trennen sich in einem intensiven Bundesliga-Duell 1:1. Koulierakis bringt die Wölfe in Führung, Lienhart sichert den Breisgauern in der Schlussphase noch einen Punkt.
Publiziert: 03.05.2026 um 21:59 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 22:02 Uhr
1/2
Johan Manzambi bereitet beim 1:1 zwischen Freiburg und Wolfsburg den Ausgleich vor.
Foto: keystone-sda.ch
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Julian Sigrist und BliKI

Der SC Freiburg profitiert im Kampf um den letzten Europapokal-Platz sieben nur bedingt vom Patzer von Eintracht Frankfurt. Die Breisgauer schieben sich zwar an den Adlern vorbei, kommen gegen das abstiegsbedrohte Wolfsburg aber nicht über ein 1:1 hinaus. Die Wölfe verlassen ihrerseits zum ersten Mal seit Ende Februar wieder die direkten Abstiegsränge, auf das direkt rettende Ufer fehlen bei noch zwei ausstehenden Partien aber noch immer sechs Punkte.

Bereits von Beginn an entwickelt sich eine intensiv geführte Partie – Wolfsburg agiert äusserst kompakt und setzt die Gastgeber früh unter Druck. Bereits nach wenigen Minuten hat Eriksen für die Gäste mit einem Pfostenschuss Pech, während Freiburg Probleme hat, durch das Defensivbollwerk des VfL zu kommen. Auch die weiteren Chancen haben zunächst mehrheitlich die Wölfe, die durch Daghim und Wimmer gefährlich vor das Freiburger Tor kommen. Die Breisgauer finden offensiv kaum Lösungen, halten in der Defensive aber die Null.

Nach der Pause bleibt Wolfsburg am Drücker und geht verdient in Führung: Koulierakis trifft nach einer Ecke per Kopf und bringt die Gäste auf Kurs (55.). Freiburg-Trainer Schuster reagiert sofort und bringt frische Kräfte, was Wirkung zeigt. Die Breisgauer werden offensiver, zeigen mehr Zug zum Tor und belohnen sich eine Viertelstunde vor Schluss: Lienhart gleicht nach einer Flanke von Manzambi per Kopf aus und bringt die Fans zum Beben (75.). In der Schlussphase drängt der SC sogar auf den Siegtreffer – Manzambi und Eggestein vergeben jedoch die besten Chancen.

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Borussia Dortmund
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RB Leipzig
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Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
34'700
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