DE
FR
Abonnieren
SC Freiburg
SC Freiburg
15:30
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
Zum Fussball-Kalender
SC Freiburg
SC Freiburg
Ab 15:30 Uhr
Vs
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
SC Freiburg - TSG Hoffenheim

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
5
19
15
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
8
13
3
RB Leipzig
RB Leipzig
5
0
12
4
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
5
4
9
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
2
8
6
1. FC Köln
1. FC Köln
4
2
7
7
FC St. Pauli
FC St. Pauli
5
0
7
8
SC Freiburg
SC Freiburg
4
0
6
9
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
0
6
10
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
4
-2
6
11
Union Berlin
Union Berlin
4
-3
6
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
5
0
5
13
FSV Mainz
FSV Mainz
5
-1
4
14
Werder Bremen
Werder Bremen
5
-6
4
15
Hamburger SV
Hamburger SV
4
-6
4
16
FC Augsburg
FC Augsburg
5
-4
3
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
5
-6
3
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
5
-7
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Bastian
Dankert
Deutschland
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
34’700
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen