DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: SC Freiburg - FSV Mainz (30.11.2025)
SC Freiburg
19:30
FSV Mainz
Zum Fussball-Kalender
SC Freiburg
Ab 19:30 Uhr
Vs
FSV Mainz
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
SC Freiburg - FSV Mainz
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
12
35
34
2
RB Leipzig
12
9
26
3
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
12
11
23
5
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
VfB Stuttgart
11
5
22
7
Eintracht Frankfurt
11
5
20
8
Werder Bremen
12
-5
16
9
1. FC Köln
12
1
15
10
Union Berlin
12
-4
15
11
Borussia Mönchengladbach
12
-3
13
12
SC Freiburg
11
-5
13
13
FC Augsburg
12
-12
10
14
Hamburger SV
11
-8
9
15
VfL Wolfsburg
11
-8
8
16
1. FC Heidenheim 1846
12
-17
8
17
FC St. Pauli
12
-14
7
18
FSV Mainz
11
-8
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Daniel
Schlager
Deutschland
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
34’700
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
SC Freiburg
FSV Mainz 05
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
SC Freiburg
FSV Mainz 05
Bundesliga