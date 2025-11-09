DE
FR
Abonnieren
SC Freiburg
SC Freiburg
15:30
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Zum Fussball-Kalender
SC Freiburg
SC Freiburg
Ab 15:30 Uhr
Vs
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
SC Freiburg - FC St. Pauli

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
10
29
28
2
RB Leipzig
RB Leipzig
10
7
22
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
10
9
21
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
10
10
20
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
10
5
19
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
9
4
18
7
Werder Bremen
Werder Bremen
10
-3
15
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
9
3
14
9
1. FC Köln
1. FC Köln
10
2
14
10
Union Berlin
Union Berlin
10
-4
12
11
SC Freiburg
SC Freiburg
9
-2
10
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
10
-6
9
13
Hamburger SV
Hamburger SV
10
-7
9
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
10
-6
8
15
FC Augsburg
FC Augsburg
9
-9
7
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
9
-10
7
17
FSV Mainz
FSV Mainz
9
-7
5
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
10
-15
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
09. November 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
34’700
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen