Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
24
16
43
7
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
24
-9
26
12
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14