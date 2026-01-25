Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
18
16
36
4
RB Leipzig
18
12
35
5
VfB Stuttgart
18
7
33
6
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
8
SC Freiburg
18
-2
24
9
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
18
-3
20
11
Borussia Mönchengladbach
18
-6
20
12
VfL Wolfsburg
19
-13
19
13
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
18
-14
18
16
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
18
-15
13
18
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13