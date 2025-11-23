DE
RB Leipzig
RB Leipzig
15:30
Werder Bremen
Werder Bremen
RB Leipzig
RB Leipzig
Ab 15:30 Uhr
Vs
Werder Bremen
Werder Bremen
Bundesliga
RB Leipzig - Werder Bremen

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
11
33
31
2
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
11
12
23
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
11
9
22
4
RB Leipzig
RB Leipzig
10
7
22
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
11
5
22
6
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
11
5
20
7
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
11
5
20
8
Werder Bremen
Werder Bremen
10
-3
15
9
1. FC Köln
1. FC Köln
11
1
14
10
SC Freiburg
SC Freiburg
11
-5
13
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
11
-3
12
12
Union Berlin
Union Berlin
10
-4
12
13
FC Augsburg
FC Augsburg
11
-9
10
14
Hamburger SV
Hamburger SV
11
-8
9
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
11
-8
8
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
10
-11
7
17
FSV Mainz
FSV Mainz
11
-8
6
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
11
-18
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Martin
Petersen
Deutschland
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Leipzig, Deutschland
Red Bull Arena
Kapazität
47’069
