RB Leipzig
RB Leipzig
17:30
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
RB Leipzig
RB Leipzig
Ab 17:30 Uhr
Vs
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Bundesliga
RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
22
63
57
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
22
19
45
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
22
12
42
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
21
16
39
6
RB Leipzig
RB Leipzig
21
12
39
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
22
-2
31
8
SC Freiburg
SC Freiburg
22
-4
30
9
Hamburger SV
Hamburger SV
21
-7
25
10
Union Berlin
Union Berlin
22
-9
25
11
1. FC Köln
1. FC Köln
22
-6
23
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
13
FC Augsburg
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Schiedsrichter
Referee
Matthias
Jöllenbeck
Deutschland
Anstoss
Sonntag
15. Februar 2026 um 17:30 Uhr
Stadion
Leipzig, Deutschland
Red Bull Arena
Kapazität
47’800
