DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: RB Leipzig - VfB Stuttgart (01.11.2025)
RB Leipzig
15:30
VfB Stuttgart
Zum Fussball-Kalender
RB Leipzig
Ab 15:30 Uhr
Vs
VfB Stuttgart
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
RB Leipzig - VfB Stuttgart
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
8
26
24
2
Borussia Dortmund
9
9
20
3
RB Leipzig
8
7
19
4
VfB Stuttgart
8
6
18
5
Bayer Leverkusen
8
7
17
6
Eintracht Frankfurt
8
3
13
7
TSG Hoffenheim
8
2
13
8
1. FC Köln
8
1
11
9
Werder Bremen
8
-4
11
10
Union Berlin
8
-4
10
11
SC Freiburg
8
-2
9
12
VfL Wolfsburg
8
-4
8
13
Hamburger SV
8
-4
8
14
FC St. Pauli
8
-6
7
15
FC Augsburg
9
-9
7
16
FSV Mainz
8
-7
4
17
1. FC Heidenheim 1846
8
-9
4
18
Borussia Mönchengladbach
8
-12
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Sven
Jablonski
Deutschland
Anstoss
Samstag
01. November 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Leipzig, Deutschland
Red Bull Arena
Kapazität
47’069
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen