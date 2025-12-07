DE
FR
Abonnieren
Hamburger SV
Hamburger SV
15:30
Werder Bremen
Werder Bremen
Zum Fussball-Kalender
Hamburger SV
Hamburger SV
Ab 15:30 Uhr
Vs
Werder Bremen
Werder Bremen
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
Hamburger SV - Werder Bremen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
13
40
37
2
RB Leipzig
RB Leipzig
13
15
29
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
13
9
23
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
13
-1
22
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
13
-1
21
8
1. FC Köln
1. FC Köln
13
1
16
9
SC Freiburg
SC Freiburg
13
-2
16
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
13
-2
16
11
Werder Bremen
Werder Bremen
12
-5
16
12
Union Berlin
Union Berlin
13
-6
15
13
FC Augsburg
FC Augsburg
13
-10
13
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
13
-6
12
15
Hamburger SV
Hamburger SV
12
-7
12
16
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
13
-16
11
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
13
-14
8
18
FSV Mainz
FSV Mainz
13
-13
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Sascha
Stegemann
Deutschland
Anstoss
Sonntag
07. Dezember 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Volksparkstadion
Kapazität
57’000
In diesem Artikel erwähnt
Hamburger SV
Hamburger SV
Werder Bremen
Werder Bremen
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        Werder Bremen
        Werder Bremen
        Bundesliga
        Bundesliga