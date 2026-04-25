Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
30
80
79
2
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
31
24
62
4
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
31
-20
32
12
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
19