Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
23
12
43
5
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
23
15
40
7
SC Freiburg
23
-3
33
8
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
9
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
22
-7
26
12
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
23
-16
20
18
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14