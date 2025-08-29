DE
Hamburger SV
20:30
FC St. Pauli
Zum Fussball-Kalender
Hamburger SV
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC St. Pauli
Bundesliga
Hamburger SV - FC St. Pauli

Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
1
6
3
2
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1
3
3
3
FC Augsburg
FC Augsburg
1
2
3
3
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
1
2
3
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
1
1
3
5
Union Berlin
Union Berlin
1
1
3
7
1. FC Köln
1. FC Köln
1
1
3
8
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
8
FC St. Pauli
FC St. Pauli
1
0
1
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
1
0
1
10
Hamburger SV
Hamburger SV
1
0
1
12
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
-1
0
12
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
-1
0
14
FSV Mainz
FSV Mainz
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
1
-2
0
15
SC Freiburg
SC Freiburg
1
-2
0
17
Werder Bremen
Werder Bremen
1
-3
0
18
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Christian
Dingert
Deutschland
Anstoss
Freitag
29. August 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Volksparkstadion
Kapazität
57’000
