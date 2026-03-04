DE
FR
Abonnieren
Hamburger SV
Hamburger SV
20:30
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Zum Fussball-Kalender
Hamburger SV
Hamburger SV
Ab 20:30 Uhr
Vs
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Live streamen bei
sky Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
Hamburger SV - Bayer Leverkusen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
23
15
40
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
23
-8
26
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Soren
Storks
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
04. März 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Volksparkstadion
Kapazität
57’000
In diesem Artikel erwähnt
Hamburger SV
Hamburger SV
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        Bundesliga
        Bundesliga