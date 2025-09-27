DE
FSV Mainz
FSV Mainz
15:30
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
FSV Mainz
FSV Mainz
Ab 15:30 Uhr
Vs
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Bundesliga
FSV Mainz - Borussia Dortmund

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
5
19
15
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
6
10
3
RB Leipzig
RB Leipzig
4
-1
9
4
1. FC Köln
1. FC Köln
4
2
7
5
FC St. Pauli
FC St. Pauli
4
1
7
6
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
4
2
6
7
SC Freiburg
SC Freiburg
4
0
6
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
0
6
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
4
-2
6
10
Union Berlin
Union Berlin
4
-3
6
11
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
1
5
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
4
1
5
13
FSV Mainz
FSV Mainz
4
1
4
14
Werder Bremen
Werder Bremen
5
-6
4
15
Hamburger SV
Hamburger SV
4
-6
4
16
FC Augsburg
FC Augsburg
4
-3
3
17
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
4
-5
2
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
4
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tobias
Reichel
Deutschland
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Mainz, Deutschland
Mewa Arena
Kapazität
34’000
