Doppelter Lee schockt die Bayern

90. Minute (+6)

Fazit:

Der 1. FSV Mainz 05 gewinnt in der heimischen MEWA Arena mit 2:1 gegen den FC Bayern München. Dieser Heimerfolg geht auch vollkommen in Ordnung, da die Gäste lediglich zu Beginn und nach dem Anschlusstreffer überhaupt Druck auf den Kasten von Robin Zentner ausgeübt hatten. Ansonsten haben die Münchner nahezu alles vermissen lassen, was die Mannschaft in den letzten Monaten auszeichnete. Die Mainzer hingegen haben 90 Minuten lang stark gekämpft und sich in alle Zweikämpfe hineingeschmissen. Für beide Teams steht noch ein weiteres Spiel auf dem Plan, ehe es in eine kurze Winterpause geht. Zuvor müssen die 05er jedoch noch am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt antreten. Der FCB trifft bereits am Freitagabend auf RB Leipzig.