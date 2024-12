45. Minute (+3)

Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt der FC St. Pauli im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mit 0:1 zurück. Mit Blick auf die sonstigen Zahlen erscheint das unverdient. Die Hausherren hatten genügend Spielanteile, verzeichneten mehr Ballbesitz, 6:2 Torschussversuche und 5:3 Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner. Doch gefährlich wurden die Kiezkicker nicht. Dagegen gingen die Gäste insgesamt doch sehr abgebrüht zu Werke, legten die reifere Spielanlage an den Tag, dosierten ihren Einsatz und rissen sich wahrlich kein Bein aus. Dennoch kontrollierte man in Phasen die Partie. Und Werder konnte auf höchste Effizienz bauen. Die Männer von Ole Werner hatten wenige nennenswerte Offensivaktionen, doch die zwei Schüsse flogen beide aufs Tor. Und einer davon war drin. In Sachen Cleverness lässt sich das nicht viel besser machen.