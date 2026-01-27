DE
FC St. Pauli
FC St. Pauli
20:30
RB Leipzig
RB Leipzig
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Ab 20:30 Uhr
Vs
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga
FC St. Pauli - RB Leipzig

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
18
16
36
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
19
10
36
5
RB Leipzig
RB Leipzig
18
12
35
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
SC Freiburg
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
9
Union Berlin
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
19
-4
20
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
19
-9
20
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
19
-13
19
13
FC Augsburg
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
Werder Bremen
18
-14
18
16
FSV Mainz
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
18
-15
13
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Schiedsrichter
Referee
Florian
Exner
Deutschland
Anstoss
Dienstag
27. Januar 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Millerntor-Stadion
Kapazität
29’546
