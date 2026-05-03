Fischer feiert mit Mainz den definitiven Klassenerhalt

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FC St. Pauli
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1:2
FSV Mainz
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FC St. Pauli
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Beendet
1:2
FSV Mainz
FSV Mainz
Ceesay 87'
Tietz 6'
Mwene 40'
03.05.2026, 17:30 Uhr

90. Minute (+6)

Fazit:
Mainz schlägt St. Pauli hochverdient mit 2:1 und darf damit am Millerntor offiziell den Klassenerhalt feiern. Die Kiezkicker präsentierten sich insbesondere im ersten Durchgang, aber auch bis weit in die zweite Hälfte hinein sehr blutleer und ideenlos, sodass der FSV, der die Chancen dazu definitiv hatte, gut und gerne 3:0 oder 4:0 hätte führen können. So blieben die Boys in Brown noch am Leben, obgleich Ceesay zunächst eine Riesenchance auf den Anschlusstreffer liegen liess (74.). Dass er kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit dann einen Kullerball doch noch im Mainzer Tor versenkte (87.), blieb letztlich folgenlos. Das Aufbäumen der Norddeutschen kam deutlich zu spät und trotz spannender Schlussminuten wäre ein Punktgewinn höchst schmeichelhaft gewesen.

03.05.2026, 17:27 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende

03.05.2026, 17:26 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+4)

Gelbe Karte für Abdoulie Ceesay (FC St. Pauli)
Ando kommt nicht an Posch vorbei, geht aber im Sechzehner zu Boden. Ceesay schmeisst sich daraufhin mit der offenen Sohle rein, erwischt Posch hart und sieht dafür zurecht Gelb.

03.05.2026, 17:25 Uhr

90. Minute (+3)

Die Kiezkicker kommen noch einmal zum Abschluss, obgleich der satte Rechtsschuss von Joel Chima Fujita aus gut 25 Metern letztlich etwas zu zentral angesetzt ist. Daniel Batz ist rechtzeitig unten und hält den satt getroffenen Ball sicher fest.

03.05.2026, 17:24 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+1)

Gelbe Karte für Connor Metcalfe (FC St. Pauli)
Zu Beginn der fünfminütigen Nachspielzeit holt sich nun auch Metcalfe für ein rustikales Einsteigen gegen Nebel die Gelbe Karte ab.

03.05.2026, 17:21 Uhr

90. Minute

Gute Chance für Mwene! Nach einem Einwurf von rechts kann Mwene aus dem Rückraum abziehen. Der satte Linksschuss aus 19 Metern ist gut, touchiert allerdings nur noch den Aussenpfosten.

03.05.2026, 17:20 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

03.05.2026, 17:19 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

88. Minute

Gelbe Karte für Karol Mets (FC St. Pauli)
Auf einmal sind die Boys in Brown auch in den Zweikämpfen unangenehmer. Mets lässt Weiper über die Klinge springen und sieht dafür die Gelbe Karte.

03.05.2026, 17:19 Uhr
Tor
Tor

87. Minute

Tooor für FC St. Pauli, 1:2 durch Abdoulie Ceesay
Ausgerechnet mit einem absoluten Kullertor verkürzen sehr blasse Kiezkicker nun tatsächlich noch auf 1:2. Kaars steckt im richtigen Moment für Ceesay durch, der es am rechten Eck vom Fünfmeterraum aber direkt probieren muss. Er setzt zum Tunnel gegen Batz an, der den Ball noch berührt, jedoch nicht entscheidend abfälschen kann. Im Schneckentempo trudelt das Spielgerät über die Linie. Geht vielleicht doch noch etwas für den FCSP?

03.05.2026, 17:17 Uhr

86. Minute

Offensiv kommt von den Nullfünfern kaum noch etwas. Bei einem hohen Ball in die Tiefe ist Weiper daher auch allein auf weiter Flur. Er probiert es zwar noch mit einem Dribbling, bekommt die Kugel aber nicht am Gegenspieler vorbei gelegt.

Klub aus Tabellenkeller geholt
Fischer feiert mit Mainz den definitiven Klassenerhalt

Mainz hat unter Urs Fischer den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga geschafft. Beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli liefert Nati-Verteidiger Silvan Widmer einen Assist.
Publiziert: 03.05.2026 um 18:32 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 20:45 Uhr
1/5
Mainz bejubelt den definitiven Klassenerhalt.
Foto: imago/Susanne Hübner
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Cédric Heeb und BliKI

Urs Fischer hat Mainz Anfang Dezember 2025 auf dem letzten Tabellenplatz liegend und mit sechs Punkten aus 13 Partien übernommen. Jetzt, knapp fünf Monate später, hat der Zürcher die 05er zum Ligaerhalt geführt. Den letzten Schritt dazu haben die Mainzer am Sonntagabend gegen St. Pauli mit einem 2:1-Sieg gemacht.

Die Partie startet mit Schwung: St. Pauli zeigt sich in den ersten Minuten engagiert, doch die Gäste aus Mainz schlagen gnadenlos zu. Bereits in der 6. Minute nutzt Phillip Tietz eine Umschaltsituation und sorgt mit einem satten Rechtsschuss für das frühe 1:0. Trotz vieler Ballbesitzphasen gelingt den Hamburgern wenig – Mainz zieht sich zurück und verteidigt resolut.

Kurz vor der Pause nutzen die Rheinhessen erneut die Unsicherheiten der Gastgeber: Nach einem weiten Abschlag schaltet Widmer über rechts schnell um und legt mustergültig für Phillipp Mwene auf, dessen Direktabnahme unter der Latte zum 2:0 einschlägt. Das Millerntor verstummt, die Fans verabschieden ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Kabine.

St. Pauli droht Abstiegsplatz

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Mainz das gefährlichere Team und steht defensiv felsenfest. Die Kiezkicker wirken lange blutleer, bringen keine Impulse und vergeben in der 74. Minute sogar eine Grosschance zum Anschluss. Erst kurz vor Schluss gelingt Abdoulie Ceesay mit einem Kullertor das 1:2, doch die Mainzer behalten die Nerven und bringen das Spiel über die Zeit.

Somit verharrt St. Pauli auf dem Relegationsplatz und könnte am späten Sonntagabend von Wolfsburg noch überholt werden. Die Spannung im Abstiegskrimi der Bundesliga bleibt also zwei Spieltage vor Schluss hoch.

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RB Leipzig
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Bayer Leverkusen
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Sonntag
03. Mai 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Millerntor-Stadion
Kapazität
29'546
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