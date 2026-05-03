Fischer feiert mit Mainz den definitiven Klassenerhalt

Mainz hat unter Urs Fischer den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga geschafft. Beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli liefert Nati-Verteidiger Silvan Widmer einen Assist.

Urs Fischer hat Mainz Anfang Dezember 2025 auf dem letzten Tabellenplatz liegend und mit sechs Punkten aus 13 Partien übernommen. Jetzt, knapp fünf Monate später, hat der Zürcher die 05er zum Ligaerhalt geführt. Den letzten Schritt dazu haben die Mainzer am Sonntagabend gegen St. Pauli mit einem 2:1-Sieg gemacht.

Die Partie startet mit Schwung: St. Pauli zeigt sich in den ersten Minuten engagiert, doch die Gäste aus Mainz schlagen gnadenlos zu. Bereits in der 6. Minute nutzt Phillip Tietz eine Umschaltsituation und sorgt mit einem satten Rechtsschuss für das frühe 1:0. Trotz vieler Ballbesitzphasen gelingt den Hamburgern wenig – Mainz zieht sich zurück und verteidigt resolut.

Kurz vor der Pause nutzen die Rheinhessen erneut die Unsicherheiten der Gastgeber: Nach einem weiten Abschlag schaltet Widmer über rechts schnell um und legt mustergültig für Phillipp Mwene auf, dessen Direktabnahme unter der Latte zum 2:0 einschlägt. Das Millerntor verstummt, die Fans verabschieden ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Kabine.

St. Pauli droht Abstiegsplatz

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Mainz das gefährlichere Team und steht defensiv felsenfest. Die Kiezkicker wirken lange blutleer, bringen keine Impulse und vergeben in der 74. Minute sogar eine Grosschance zum Anschluss. Erst kurz vor Schluss gelingt Abdoulie Ceesay mit einem Kullertor das 1:2, doch die Mainzer behalten die Nerven und bringen das Spiel über die Zeit.

Somit verharrt St. Pauli auf dem Relegationsplatz und könnte am späten Sonntagabend von Wolfsburg noch überholt werden. Die Spannung im Abstiegskrimi der Bundesliga bleibt also zwei Spieltage vor Schluss hoch.

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