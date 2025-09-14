DE
FR
Abonnieren
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15:30
FC Augsburg
FC Augsburg
Zum Fussball-Kalender
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Ab 15:30 Uhr
Vs
FC Augsburg
FC Augsburg
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
FC St. Pauli - FC Augsburg

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
3
12
9
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
3
1. FC Köln
1. FC Köln
3
4
7
4
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
3
3
6
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
3
1
6
6
RB Leipzig
RB Leipzig
3
-3
6
7
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
3
2
5
8
FC St. Pauli
FC St. Pauli
2
2
4
9
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
1
4
10
FC Augsburg
FC Augsburg
2
1
3
11
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
-2
3
12
SC Freiburg
SC Freiburg
3
-3
3
13
Union Berlin
Union Berlin
3
-4
3
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
2
-1
1
15
FSV Mainz
FSV Mainz
3
-2
1
16
Werder Bremen
Werder Bremen
2
-3
1
17
Hamburger SV
Hamburger SV
3
-7
1
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
3
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Harm
Osmers
Deutschland
Anstoss
Sonntag
14. September 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Millerntor-Stadion
Kapazität
29’546
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen