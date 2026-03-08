DE
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15:30
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Ab 15:30 Uhr
Vs
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
25
27
55
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
25
20
49
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
25
16
44
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
SC Freiburg
25
-5
34
9
FC Augsburg
FC Augsburg
25
-12
31
10
Hamburger SV
Hamburger SV
25
-8
29
11
Union Berlin
Union Berlin
24
-9
28
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
1. FC Köln
1. FC Köln
25
-9
24
14
FSV Mainz
FSV Mainz
25
-12
24
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
25
-21
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
25
-33
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Felix
Zwayer
Deutschland
Anstoss
Sonntag
08. März 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Millerntor-Stadion
Kapazität
29'546
