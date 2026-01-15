DE
FR
Abonnieren
FC Augsburg
FC Augsburg
20:30
Union Berlin
Union Berlin
Zum Fussball-Kalender
FC Augsburg
FC Augsburg
Ab 20:30 Uhr
Vs
Union Berlin
Union Berlin
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
FC Augsburg - Union Berlin

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
17
53
47
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
17
17
36
3
RB Leipzig
RB Leipzig
16
13
32
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
17
7
32
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
16
13
30
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
16
10
29
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
17
-1
26
8
SC Freiburg
SC Freiburg
17
-2
23
9
Union Berlin
Union Berlin
16
-3
22
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
17
-6
19
11
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
17
-11
18
12
1. FC Köln
1. FC Köln
17
-4
17
13
Werder Bremen
Werder Bremen
16
-13
17
14
Hamburger SV
Hamburger SV
16
-10
16
15
FC Augsburg
FC Augsburg
16
-15
14
16
FSV Mainz
FSV Mainz
17
-12
12
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
16
-14
12
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
17
-22
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Florian
Badstubner
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
15. Januar 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Augsburg, Deutschland
WWK ARENA
Kapazität
30’660
In diesem Artikel erwähnt
FC Augsburg
FC Augsburg
Union Berlin
Union Berlin
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Augsburg
        FC Augsburg
        Union Berlin
        Union Berlin
        Bundesliga
        Bundesliga