FC Augsburg
FC Augsburg
20:30
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Zum Fussball-Kalender
FC Augsburg
FC Augsburg
Ab 20:30 Uhr
Vs
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Bundesliga
FC Augsburg - Borussia Dortmund

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
8
26
24
2
RB Leipzig
RB Leipzig
8
7
19
3
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
8
6
18
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
8
17
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
7
17
6
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
3
13
7
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
8
2
13
8
1. FC Köln
1. FC Köln
8
1
11
9
Werder Bremen
Werder Bremen
8
-4
11
10
Union Berlin
Union Berlin
8
-4
10
11
SC Freiburg
SC Freiburg
8
-2
9
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
8
-4
8
13
Hamburger SV
Hamburger SV
8
-4
8
14
FC St. Pauli
FC St. Pauli
8
-6
7
15
FC Augsburg
FC Augsburg
8
-8
7
16
FSV Mainz
FSV Mainz
8
-7
4
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
8
-9
4
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
8
-12
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tobias
Stieler
Deutschland
Anstoss
Freitag
31. Oktober 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Augsburg, Deutschland
WWK ARENA
Kapazität
30’660
