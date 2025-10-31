DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: FC Augsburg - Borussia Dortmund (31.10.2025)
FC Augsburg
20:30
Borussia Dortmund
Zum Fussball-Kalender
FC Augsburg
Ab 20:30 Uhr
Vs
Borussia Dortmund
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
FC Augsburg - Borussia Dortmund
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
8
26
24
2
RB Leipzig
8
7
19
3
VfB Stuttgart
8
6
18
4
Borussia Dortmund
8
8
17
5
Bayer Leverkusen
8
7
17
6
Eintracht Frankfurt
8
3
13
7
TSG Hoffenheim
8
2
13
8
1. FC Köln
8
1
11
9
Werder Bremen
8
-4
11
10
Union Berlin
8
-4
10
11
SC Freiburg
8
-2
9
12
VfL Wolfsburg
8
-4
8
13
Hamburger SV
8
-4
8
14
FC St. Pauli
8
-6
7
15
FC Augsburg
8
-8
7
16
FSV Mainz
8
-7
4
17
1. FC Heidenheim 1846
8
-9
4
18
Borussia Mönchengladbach
8
-12
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Tobias
Stieler
Deutschland
Anstoss
Freitag
31. Oktober 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Augsburg, Deutschland
WWK ARENA
Kapazität
30’660
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen