90. Minute (+5)

Fazit:

Bayer Leverkusen fährt einen ungefährdeten 2:0-Auswärtserfolg gegen den FC Augsburg ein und springt zumindest vorübergehend an Frankfurt vorbei auf Platz zwei! Der FCA tat sich auch im zweiten Durchgang schwer nach vorne etwas zu bewirken und kam erst in der Nachspielzeit zu seinen ersten beiden klaren Chancen. Auch die fanden nicht den Weg ins Tor sodass die Werkself einen routinierten Auftritt mit viel Ballbesitz, Passsicherheit und Spielkontrolle mit drei Punkten und ohne Gegentreffer krönte. Bayer feiert seinen siebten Pflichtspielsieg in Serie und beendet das Bundesliga-Jahr 2024 ohne eine einzige Auswärtsniederlage. Die Fuggerstädter hingegen stehen vor dem Jahresabschluss in Kiel nun etwas unter Druck, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich sechs Punkte.