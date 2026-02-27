Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
23
64
60
2
Borussia Dortmund
23
27
52
3
TSG Hoffenheim
23
19
46
4
VfB Stuttgart
23
12
43
5
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
22
15
39
7
SC Freiburg
23
-3
33
8
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
9
Union Berlin
23
-8
28
10
FC Augsburg
23
-13
28
11
Hamburger SV
22
-7
26
12
1. FC Köln
23
-6
24
13
FSV Mainz
23
-12
22
14
Borussia Mönchengladbach
23
-13
22
15
VfL Wolfsburg
23
-16
20
16
FC St. Pauli
23
-18
20
17
Werder Bremen
23
-21
19
18
1. FC Heidenheim 1846
23
-29
14