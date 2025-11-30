DE
Bundesliga
Ab 17:30 Uhr
Bundesliga
Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
12
35
34
2
RB Leipzig
RB Leipzig
12
9
26
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
12
11
23
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
11
5
22
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
11
5
20
8
Werder Bremen
Werder Bremen
12
-5
16
9
1. FC Köln
1. FC Köln
12
1
15
10
Union Berlin
Union Berlin
12
-4
15
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
12
-3
13
12
SC Freiburg
SC Freiburg
11
-5
13
13
FC Augsburg
FC Augsburg
12
-12
10
14
Hamburger SV
Hamburger SV
11
-8
9
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
11
-8
8
16
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
12
-17
8
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
12
-14
7
18
FSV Mainz
FSV Mainz
11
-8
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Harm
Osmers
Deutschland
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 17:30 Uhr
Stadion
Frankfurt/M, Deutschland
Deutsche Bank Park
Kapazität
58’000
