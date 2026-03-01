DE
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
17:30
SC Freiburg
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Ab 17:30 Uhr
Vs
SC Freiburg
SC Freiburg
Bundesliga
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
23
12
43
5
RB Leipzig
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
23
15
40
7
SC Freiburg
SC Freiburg
23
-3
33
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
9
FC Augsburg
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
22
-7
26
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
23
-16
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Christian
Dingert
Deutschland
Anstoss
Sonntag
01. März 2026 um 17:30 Uhr
Stadion
Frankfurt/M, Deutschland
Deutsche Bank Park
Kapazität
58’000
In diesem Artikel erwähnt
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
SC Freiburg
SC Freiburg
Bundesliga
Bundesliga
