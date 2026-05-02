Torunarigha-Verletzung überschattet HSV-Sieg

DE
FR
Abonnieren
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1:2
Hamburger SV
Hamburger SV
Zum Fussball-Kalender
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Beendet
1:2
Hamburger SV
Hamburger SV
Uzun 48'
Grönbaek 51'
Vieira 59'
02.05.2026, 17:27 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+10)

Gelbe Karte für Jean Bahoya (Eintracht Frankfurt)
Da war viel Frust dabei! Bahoya lässt Vušković über die Klinge springen und holt sich eine ganz dunkle Gelbe Karte ab.

02.05.2026, 17:26 Uhr

90. Minute (+9)

Die SGE hat einfach keine Ideen und kommt überhaupt nicht ins letzte Drittel.

02.05.2026, 17:26 Uhr

90. Minute (+8)

Bei den angezeigten zehn Minuten Nachspielzeit dürfte es kaum bleiben. Dafür wurde seit Anbruch 91. Minute zu wenig gespielt.

02.05.2026, 17:25 Uhr

90. Minute (+6)

Wenn der HSV hier noch einen Ausgleich kassieren sollte, hat er sich das selbst zuzuschreiben. Schon wieder kontern die Gäste in Überzahl und Königsdörffer stolpert das Leder einfach nur ungenau nach innen. Frankfurt schiebt schon wieder an.

02.05.2026, 17:22 Uhr

90. Minute (+4)

Wieder liegt ein Hamburger am Boden! Warmed Omari ist im eigenen Strafraum mit einem Frankfurter mit den Köpfen aneinander gerauscht.

02.05.2026, 17:21 Uhr

90. Minute (+3)

Die bisher beste Frankfurter Chance entsteht tatsächlich durch einen Fallrückzieher! Der eingewechselte Younes Ebnoutalib legt sich den Ball am Sechzehner mit der Brust selbst hoch und schickt ihn dann akrobatisch aufs Tor. Heuer Fernandes lenkt das Ding mit den Fingerspitzen über die Latte.

02.05.2026, 17:18 Uhr

90. Minute (+1)

Die 90 Minuten sind rum, aber aufgrund der zahlreichen Unterbrechungen gibt es stattliche zehn Minuten Nachschlag.

02.05.2026, 17:18 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 10 Minuten nachgespielt.

02.05.2026, 17:17 Uhr

90. Minute

Auch die Standards der Gastgeber sind durchweg schwach heute. Die nächste Ecke verpufft ohne Abschluss.

02.05.2026, 17:16 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

88. Minute

Gelbe Karte für Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
Auch Uzun sieht Gelb.

Hamburg nah am Klassenerhalt
Torunarigha-Verletzung überschattet HSV-Sieg

Nach zuletzt vier Niederlagen und zwei Unentschieden kehrt der Hamburger SV auswärts gegen Eintracht Frankfurt zum Siegen zurück. Wenn St. Pauli am Sonntag gegen Mainz nicht gewinnt, hat die Mannschaft von Merlin Polzin definitiv den Klassenerhalt geschafft.
Publiziert: 02.05.2026 um 18:58 Uhr
|
Aktualisiert: 02.05.2026 um 19:05 Uhr
1/4
Spieler beider Teams kümmern sich um HSV-Verteidiger Jordan Torunarigha.
Foto: IMAGO/Beautiful Sports
bliki.jpg
BliKIDer intelligente Helfer

Der Klassenerhalt ist für Hamburg ganz nah. Der Aufsteiger, der ohne den verletzten Miro Muheim auskommen muss, schlägt auswärts Eintracht Frankfurt (mit Aurèle Amenda) dank eines Doppelschlags innert acht Minuten mit 2:1.

Allerdings erlebt der HSV auch einen Schreckmoment in der 81. Minute: Verteidiger Jordan Torunarigha knallt bei einem Luftduell mit Ansgar Knauff zusammen. Die Reaktionen der Spieler zeigen direkt: Torunarigha hats übel erwischt. Sanitäter eilen herbei und kümmern sich um den am Boden liegenden 28-Jährigen.

Die bereitgestellte Trage braucht Torunarigha zum Glück nicht. Zwei Betreuer stützen ihn, als er unter dem Applaus der Fans den Platz verlässt. Für ihn wird Yussuf Poulsen eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führen die Gäste bereits mit 2:1.

Albert Grønbæk nutzt in der 51. Minute einen Abpraller nach einer Ecke und erzielt das 1:1 – Ellyes Skhiri lenkt den Ball unglücklich ins eigene Netz. Kurz darauf zeigt sich Fabio Vieira technisch stark, nimmt eine Flanke sehenswert an und versenkt den Ball volley zur HSV-Führung.

Und die Eintracht? Die muss sich zur Pause Pfiffe von den enttäuschten Heimfans anhören. Nach dem Seitenwechsel setzt Knauff dann Jonathan Burkardt in Szene, danach trifft Can Uzun nach einem Hamburger Ballverlust trocken zum 1:0 für die SGE. Doch diese Führung hält gerade einmal drei Minuten. Es passt ins Bild zum gebrauchten Frankfurter Nachmittag, dass ganz zum Schluss Rasmus Kristensen mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Deniz
Aytekin
Deutschland
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Frankfurt/M, Deutschland
Deutsche Bank Park
Kapazität
58'000
In diesem Artikel erwähnt
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Hamburger SV
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        Bundesliga
        Bundesliga