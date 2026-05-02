Torunarigha-Verletzung überschattet HSV-Sieg

Nach zuletzt vier Niederlagen und zwei Unentschieden kehrt der Hamburger SV auswärts gegen Eintracht Frankfurt zum Siegen zurück. Wenn St. Pauli am Sonntag gegen Mainz nicht gewinnt, hat die Mannschaft von Merlin Polzin definitiv den Klassenerhalt geschafft.

BliKI Der intelligente Helfer

Der Klassenerhalt ist für Hamburg ganz nah. Der Aufsteiger, der ohne den verletzten Miro Muheim auskommen muss, schlägt auswärts Eintracht Frankfurt (mit Aurèle Amenda) dank eines Doppelschlags innert acht Minuten mit 2:1.

Allerdings erlebt der HSV auch einen Schreckmoment in der 81. Minute: Verteidiger Jordan Torunarigha knallt bei einem Luftduell mit Ansgar Knauff zusammen. Die Reaktionen der Spieler zeigen direkt: Torunarigha hats übel erwischt. Sanitäter eilen herbei und kümmern sich um den am Boden liegenden 28-Jährigen.

Die bereitgestellte Trage braucht Torunarigha zum Glück nicht. Zwei Betreuer stützen ihn, als er unter dem Applaus der Fans den Platz verlässt. Für ihn wird Yussuf Poulsen eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führen die Gäste bereits mit 2:1.

Albert Grønbæk nutzt in der 51. Minute einen Abpraller nach einer Ecke und erzielt das 1:1 – Ellyes Skhiri lenkt den Ball unglücklich ins eigene Netz. Kurz darauf zeigt sich Fabio Vieira technisch stark, nimmt eine Flanke sehenswert an und versenkt den Ball volley zur HSV-Führung.

Und die Eintracht? Die muss sich zur Pause Pfiffe von den enttäuschten Heimfans anhören. Nach dem Seitenwechsel setzt Knauff dann Jonathan Burkardt in Szene, danach trifft Can Uzun nach einem Hamburger Ballverlust trocken zum 1:0 für die SGE. Doch diese Führung hält gerade einmal drei Minuten. Es passt ins Bild zum gebrauchten Frankfurter Nachmittag, dass ganz zum Schluss Rasmus Kristensen mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.

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