DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FSV Mainz (09.11.2025)
Eintracht Frankfurt
19:30
FSV Mainz
Zum Fussball-Kalender
Eintracht Frankfurt
Ab 19:30 Uhr
Vs
FSV Mainz
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
Eintracht Frankfurt - FSV Mainz
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
10
29
28
2
RB Leipzig
10
7
22
3
Borussia Dortmund
10
9
21
4
Bayer Leverkusen
10
10
20
5
TSG Hoffenheim
10
5
19
6
VfB Stuttgart
9
4
18
7
Werder Bremen
10
-3
15
8
Eintracht Frankfurt
9
3
14
9
1. FC Köln
10
2
14
10
Union Berlin
10
-4
12
11
SC Freiburg
9
-2
10
12
Borussia Mönchengladbach
10
-6
9
13
Hamburger SV
10
-7
9
14
VfL Wolfsburg
10
-6
8
15
FC Augsburg
9
-9
7
16
FC St. Pauli
9
-10
7
17
FSV Mainz
9
-7
5
18
1. FC Heidenheim 1846
10
-15
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
09. November 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Frankfurt/M, Deutschland
Deutsche Bank Park
Kapazität
58’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen