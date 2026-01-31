DE
FR
Abonnieren
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
15:30
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Zum Fussball-Kalender
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Ab 15:30 Uhr
Vs
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
19
18
39
4
RB Leipzig
RB Leipzig
19
12
36
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
19
10
36
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
SC Freiburg
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
9
Union Berlin
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
20
-3
23
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
19
-9
20
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
20
-14
19
13
FC Augsburg
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
Werder Bremen
19
-16
18
16
FSV Mainz
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
19
-15
14
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Robert
Schröder
Deutschland
Anstoss
Samstag
31. Januar 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Frankfurt/M, Deutschland
Deutsche Bank Park
Kapazität
58’000
In diesem Artikel erwähnt
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        Bundesliga
        Bundesliga