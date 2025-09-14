DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen (14.09.2025)
Borussia Mönchengladbach
17:30
Werder Bremen
Borussia Mönchengladbach
Ab 17:30 Uhr
Vs
Werder Bremen
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
3
12
9
2
Borussia Dortmund
3
5
7
3
1. FC Köln
3
4
7
4
Eintracht Frankfurt
3
3
6
5
TSG Hoffenheim
3
1
6
6
RB Leipzig
3
-3
6
7
VfL Wolfsburg
3
2
5
8
FC St. Pauli
2
2
4
9
Bayer Leverkusen
3
1
4
10
FC Augsburg
2
1
3
11
VfB Stuttgart
3
-2
3
12
SC Freiburg
3
-3
3
13
Union Berlin
3
-4
3
14
Borussia Mönchengladbach
2
-1
1
15
FSV Mainz
3
-2
1
16
Werder Bremen
2
-3
1
17
Hamburger SV
3
-7
1
18
1. FC Heidenheim 1846
3
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Matthias
Jöllenbeck
Deutschland
Anstoss
Sonntag
14. September 2025 um 17:30 Uhr
Stadion
Mönchengladbach, Deutschland
Borussia-Park
Kapazität
54’042
