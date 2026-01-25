DE
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15:30
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Ab 15:30 Uhr
Vs
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Bundesliga
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart

Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
18
16
36
4
RB Leipzig
RB Leipzig
18
12
35
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
18
7
33
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
8
SC Freiburg
SC Freiburg
18
-2
24
9
Union Berlin
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
18
-3
20
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
18
-6
20
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
19
-13
19
13
FC Augsburg
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
Werder Bremen
18
-14
18
16
FSV Mainz
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
18
-15
13
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Schiedsrichter
Referee
Soren
Storks
Deutschland
Anstoss
Sonntag
25. Januar 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Mönchengladbach, Deutschland
Borussia-Park
Kapazität
54’042
In diesem Artikel erwähnt
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Bundesliga
Bundesliga
