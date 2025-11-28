DE
FR
Abonnieren
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
20:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Zum Fussball-Kalender
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Ab 20:30 Uhr
Vs
RB Leipzig
RB Leipzig
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
11
33
31
2
RB Leipzig
RB Leipzig
11
9
25
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
11
12
23
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
11
9
22
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
11
5
22
6
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
11
5
20
7
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
11
5
20
8
Union Berlin
Union Berlin
11
-3
15
9
Werder Bremen
Werder Bremen
11
-5
15
10
1. FC Köln
1. FC Köln
11
1
14
11
SC Freiburg
SC Freiburg
11
-5
13
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
11
-3
12
13
FC Augsburg
FC Augsburg
11
-9
10
14
Hamburger SV
Hamburger SV
11
-8
9
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
11
-8
8
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
11
-12
7
17
FSV Mainz
FSV Mainz
11
-8
6
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
11
-18
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Timo
Gerach
Deutschland
Anstoss
Freitag
28. November 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Mönchengladbach, Deutschland
Borussia-Park
Kapazität
54’042
In diesem Artikel erwähnt
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach
        RB Leipzig
        RB Leipzig
        Bundesliga
        Bundesliga