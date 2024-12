90. Minute (+4)

Fazit:

Borussia Mönchengladbach schlägt die KSV Holstein mit 4:1 und bleibt nach dem fünften Sieg in den letzten sechs Heimspielen in Sichtweite zu den internationalen Rängen. Nach dem auf Treffern Kleindiensts (1.), Hacks (26.), Gigovićs (30.) und Pléas (43.) beruhenden 3:1-Pausenstand gelang den Fohlen der bessere Wiedereinstieg. Sie erarbeiteten sich durch einen Kopfball Ullrichs eine Chance zum Ausbau der Führung (54.). In der Folge leistete der Aufsteiger wieder mehr Gegenwehr und näherte sich durch den eingewechselten Bernhardsson dem erneuten Anschluss an (57.). Die Rapp-Auswahl verhinderte weitere brenzlige Situationen am und im eigenen Strafraum, übernahm gegen zunehmend passivere Hausherren die Kontrolle und schrammte durch einen in höchster Not kurz vor der Linie geklärten Querpass des ebenfalls eingewechselten Pichler nur hauchdünn an ihrem zweiten Tor vorbei (68.). Der durch Reitz bediente Pléa sorgte auf der Gegenseite in der 79. Minute für die endgültige Entscheidung. Einen schönen Abend noch!