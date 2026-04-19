Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
29
22
56
5
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
8
SC Freiburg
29
-5
40
9
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
29
-9
33
11
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
30
-7
31
13
Hamburger SV
30
-15
31
14
Werder Bremen
30
-18
31
15
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
16
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19