Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
25
27
55
3
TSG Hoffenheim
25
20
49
4
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
25
16
44
7
Eintracht Frankfurt
25
-1
35
8
SC Freiburg
25
-5
34
9
FC Augsburg
25
-12
31
10
Hamburger SV
25
-8
29
11
Union Berlin
25
-12
28
12
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
Werder Bremen
25
-16
25
14
1. FC Köln
25
-9
24
15
FSV Mainz
25
-12
24
16
FC St. Pauli
25
-17
24
17
VfL Wolfsburg
25
-21
20
18
1. FC Heidenheim 1846
25
-33
14