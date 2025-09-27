DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (27.09.2025)
Borussia Mönchengladbach
18:30
Eintracht Frankfurt
Zum Fussball-Kalender
Borussia Mönchengladbach
Ab 18:30 Uhr
Vs
Eintracht Frankfurt
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
5
19
15
2
Borussia Dortmund
4
6
10
3
RB Leipzig
4
-1
9
4
1. FC Köln
4
2
7
5
FC St. Pauli
4
1
7
6
Eintracht Frankfurt
4
2
6
7
SC Freiburg
4
0
6
8
VfB Stuttgart
4
0
6
9
TSG Hoffenheim
4
-2
6
10
Union Berlin
4
-3
6
11
Bayer Leverkusen
4
1
5
12
VfL Wolfsburg
4
1
5
13
FSV Mainz
4
1
4
14
Werder Bremen
5
-6
4
15
Hamburger SV
4
-6
4
16
FC Augsburg
4
-3
3
17
Borussia Mönchengladbach
4
-5
2
18
1. FC Heidenheim 1846
4
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Florian
Exner
Deutschland
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Mönchengladbach, Deutschland
Borussia-Park
Kapazität
54’042
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen