Tabakovic sichert Gladbach den Klassenerhalt

Borussen-Duell im Borussia-Park – und am Ende jubelt die Heimelf: Borussia Mönchengladbach gewinnt am 32. Spieltag der Bundesliga gegen Borussia Dortmund verdient mit 1:0 und macht damit den Klassenerhalt endgültig klar. Der BVB hat die Champions-League-Qualifikation bereits auf sicher, verpasst mit der Niederlage aber die definitive Vize-Meisterschaft.
Gladbach ist von Beginn an die aktivere Mannschaft, echte Torchancen bleiben zunächst jedoch Mangelware. Die beste Gelegenheit in der ersten Halbzeit hat Tabakovic, er scheitert aus kurzer Distanz aber an BVB-Keeper Kobel. Elvedi trifft in der Folge zur vermeintlichen Führung, sein Kopfballtreffer zählt wegen Abseits allerdings nicht. Der BVB tritt offensiv derweil kaum in Erscheinung.
Nach dem Seitenwechsel bleibt Gladbach am Drücker, verpasst es aber mehrmals, das hochverdiente Führungstor zu erzielen. Reitz, Honorat und erneut Tabakovic haben mehrere Möglichkeiten. Die BVB-Abwehr wirkt oft überfordert, das Angriffsspiel bleibt blass. Erst in der Schlussphase nimmt die Partie nochmals Fahrt auf. Dortmund kommt zweimal zum Abschluss, doch Gladbach bleibt gefährlicher. In der 88. Minute fällt dann die Entscheidung: Reitz steckt durch auf Tabakovic, der eiskalt zum 1:0 – und damit zum Sieg – trifft.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23