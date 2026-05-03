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Borussia Mönchengladbach
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1:0
Borussia Dortmund
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Borussia Mönchengladbach
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Beendet
1:0
Borussia Dortmund
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Tabakovic 88'
03.05.2026, 19:37 Uhr

90. Minute (+6)

Fazit:
Borussia Mönchengladbach sichert durch ein verdientes 1:0 gegen Borussia Dortmund den Klassenerhalt. Gladbach war über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Der BVB wirkte behäbig und ein wenig kraftlos. Gladbach hätte schon früher führen können, agierte vor dem Tor aber immer wieder zu unpräzise. Kurz vor Schluss erlöste Tabakovic die Fohlen dann und das war hochverdient, weil Dortmund in diesem Spiel nicht annährend an die eigene Leistungsgrenze kam. Dadurch ist Gladbach zwei Spieltage vor Saisonende gerettet.

03.05.2026, 19:33 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende

03.05.2026, 19:31 Uhr

90. Minute (+4)

Gladbach spielt das souverän zu Ende.

03.05.2026, 19:28 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Rocco Reitz

03.05.2026, 19:28 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Robin Hack

03.05.2026, 19:28 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Haris Tabakovic

03.05.2026, 19:28 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Shūto Machino

03.05.2026, 19:28 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+1)

Gelbe Karte für Haris Tabakovic (Bor. Mönchengladbach)

03.05.2026, 19:27 Uhr

89. Minute

Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

03.05.2026, 19:27 Uhr

89. Minute

VAR: Das Tor wird gegeben.

Später Sieg gegen den BVB
Tabakovic sichert Gladbach den Klassenerhalt

Der schweizerisch-bosnische Stürmer Haris Tabakovic schiesst Borussia Mönchengladbach zum Mini-Sieg gegen den BVB. Damit haben die Fohlen den Klassenerhalt auf sicher.
Publiziert: 03.05.2026 um 20:43 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 20:54 Uhr
1/2
Borussia Dortmund verliert gegen Gladbach mit 0:1.
Foto: IMAGO/Eibner
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Julian Sigrist und BliKI

Borussen-Duell im Borussia-Park – und am Ende jubelt die Heimelf: Borussia Mönchengladbach gewinnt am 32. Spieltag der Bundesliga gegen Borussia Dortmund verdient mit 1:0 und macht damit den Klassenerhalt endgültig klar. Der BVB hat die Champions-League-Qualifikation bereits auf sicher, verpasst mit der Niederlage aber die definitive Vize-Meisterschaft.

Gladbach ist von Beginn an die aktivere Mannschaft, echte Torchancen bleiben zunächst jedoch Mangelware. Die beste Gelegenheit in der ersten Halbzeit hat Tabakovic, er scheitert aus kurzer Distanz aber an BVB-Keeper Kobel. Elvedi trifft in der Folge zur vermeintlichen Führung, sein Kopfballtreffer zählt wegen Abseits allerdings nicht. Der BVB tritt offensiv derweil kaum in Erscheinung.

Nach dem Seitenwechsel bleibt Gladbach am Drücker, verpasst es aber mehrmals, das hochverdiente Führungstor zu erzielen. Reitz, Honorat und erneut Tabakovic haben mehrere Möglichkeiten. Die BVB-Abwehr wirkt oft überfordert, das Angriffsspiel bleibt blass. Erst in der Schlussphase nimmt die Partie nochmals Fahrt auf. Dortmund kommt zweimal zum Abschluss, doch Gladbach bleibt gefährlicher. In der 88. Minute fällt dann die Entscheidung: Reitz steckt durch auf Tabakovic, der eiskalt zum 1:0 – und damit zum Sieg – trifft.

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Mannschaft
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Bayern München
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Borussia Dortmund
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RB Leipzig
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21
62
4
Bayer Leverkusen
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5
VfB Stuttgart
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TSG Hoffenheim
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7
SC Freiburg
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-8
44
8
Eintracht Frankfurt
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FC Augsburg
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Borussia Mönchengladbach
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Hamburger SV
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Union Berlin
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1. FC Köln
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Werder Bremen
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FC St. Pauli
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1. FC Heidenheim 1846
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Borussia Mönchengladbach
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Schiedsrichter
Referee
Florian
Badstubner
Deutschland
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 17:30 Uhr
Stadion
Mönchengladbach, Deutschland
Borussia-Park
Kapazität
54'042
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