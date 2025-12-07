DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim (07.12.2025)
Borussia Dortmund
17:30
TSG Hoffenheim
Zum Fussball-Kalender
Borussia Dortmund
Ab 17:30 Uhr
Vs
TSG Hoffenheim
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
13
40
37
2
RB Leipzig
13
15
29
3
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
13
9
23
5
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
VfB Stuttgart
13
-1
22
7
Eintracht Frankfurt
13
-1
21
8
1. FC Köln
13
1
16
9
SC Freiburg
13
-2
16
10
Borussia Mönchengladbach
13
-2
16
11
Werder Bremen
12
-5
16
12
Union Berlin
13
-6
15
13
FC Augsburg
13
-10
13
14
VfL Wolfsburg
13
-6
12
15
Hamburger SV
12
-7
12
16
1. FC Heidenheim 1846
13
-16
11
17
FC St. Pauli
13
-14
8
18
FSV Mainz
13
-13
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Florian
Badstubner
Deutschland
Anstoss
Sonntag
07. Dezember 2025 um 17:30 Uhr
Stadion
Dortmund, Deutschland
Signal Iduna Park
Kapazität
81’365
