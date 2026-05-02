90. Minute (+4)

Fazit:

Bayer 04 Leverkusen gewinnt das Topspiel überraschend deutlich mit 4:1 gegen RB Leipzig. Der Sieg der Werkself ist am Ende auch in dieser Höhe verdient. Die Hjulmand-Elf zeigte eines ihrer besten Spiele der Saison und stellte unter Beweis, wozu sie imstande ist. Überragender Mann war dabei natürlich Patrik Schick, der mit seinem Dreierpack den Sieg quasi im Alleingang perfekt machte. Durch den Dreier springen die Rheinländer auf den vierten Platz und haben an den verbleibenden zwei Spieltagen gegen Stuttgart und den HSV die Qualifikation für die Champions League in der eigenen Hand. Für die Roten Bullen ist die Niederlage ein Rückschlag und das Ende einer Serie von fünf Siegen in Folge. Die Sachsen benötigen gegen St. Pauli und Freiburg nur noch einen Erfolg, um in der kommenden Saison in der Königsklasse vertreten zu sein.