Fazit:
Bayer 04 Leverkusen gewinnt das Topspiel überraschend deutlich mit 4:1 gegen RB Leipzig. Der Sieg der Werkself ist am Ende auch in dieser Höhe verdient. Die Hjulmand-Elf zeigte eines ihrer besten Spiele der Saison und stellte unter Beweis, wozu sie imstande ist. Überragender Mann war dabei natürlich Patrik Schick, der mit seinem Dreierpack den Sieg quasi im Alleingang perfekt machte. Durch den Dreier springen die Rheinländer auf den vierten Platz und haben an den verbleibenden zwei Spieltagen gegen Stuttgart und den HSV die Qualifikation für die Champions League in der eigenen Hand. Für die Roten Bullen ist die Niederlage ein Rückschlag und das Ende einer Serie von fünf Siegen in Folge. Die Sachsen benötigen gegen St. Pauli und Freiburg nur noch einen Erfolg, um in der kommenden Saison in der Königsklasse vertreten zu sein.
Es läuft bereits die letzte Minute der angezeigten Nachspielzeit. Leipzig gibt sich jetzt natürlich geschlagen und Leverkusen spielt sogar nochmal nach vorne.
Spielende
Der Spieler des Spiels verlässt unter tosendem Applaus das Feld und wird positionsgetreu durch Christian Kofane ersetzt.
Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Christian Kofane
Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
VAR: Das Tor wird gegeben.
Der VAR überprüft ein mögliches Tor.
Tooor für Bayer Leverkusen, 4:1 durch Patrik Schick
Schick bejubelt den Dreierpack und Leverkusen die Entscheidung! Palacios erobert den Ball im Mittelkreis und dann geht es ganz schnell. Álex Grimaldo treibt bis kurz vor den Strafraum an und steckt im genau richtigen Moment für Schick durch. Der 30-Jährige kann sich frei vor Vandevoordt das Eck aussuchen und vollstreckt mit dem linken Innenrist unten links. Zunächst geht die Fahne des Assistenten hoch. Doch nach Check durch den VAR wird der Treffer doch gegeben.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23