DE
FR
Abonnieren
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15:30
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Zum Fussball-Kalender
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Ab 15:30 Uhr
Vs
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
Bayer Leverkusen - FC St. Pauli

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
21
60
54
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
RB Leipzig
21
12
39
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Freiburg
SC Freiburg
21
-1
30
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
9
Union Berlin
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
1. FC Köln
21
-4
23
11
Hamburger SV
Hamburger SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsburg
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
Werder Bremen
21
-17
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Sven
Jablonski
Deutschland
Anstoss
Samstag
14. Februar 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Leverkusen, Deutschland
BayArena
Kapazität
30’210
In diesem Artikel erwähnt
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        FC St. Pauli
        FC St. Pauli
        Bundesliga
        Bundesliga