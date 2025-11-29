DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (29.11.2025)
Bayer Leverkusen
18:30
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Ab 18:30 Uhr
Vs
Borussia Dortmund
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
11
33
31
2
RB Leipzig
12
9
26
3
Bayer Leverkusen
11
12
23
4
Borussia Dortmund
11
9
22
5
VfB Stuttgart
11
5
22
6
Eintracht Frankfurt
11
5
20
7
TSG Hoffenheim
11
5
20
8
Union Berlin
11
-3
15
9
Werder Bremen
11
-5
15
10
1. FC Köln
11
1
14
11
Borussia Mönchengladbach
12
-3
13
12
SC Freiburg
11
-5
13
13
FC Augsburg
11
-9
10
14
Hamburger SV
11
-8
9
15
VfL Wolfsburg
11
-8
8
16
FC St. Pauli
11
-12
7
17
FSV Mainz
11
-8
6
18
1. FC Heidenheim 1846
11
-18
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Tobias
Welz
Deutschland
Anstoss
Samstag
29. November 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Leverkusen, Deutschland
BayArena
Kapazität
30’210
