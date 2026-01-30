DE
FR
Abonnieren
1. FC Köln
1. FC Köln
20:30
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Zum Fussball-Kalender
1. FC Köln
1. FC Köln
Ab 20:30 Uhr
Vs
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
1. FC Köln - VfL Wolfsburg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
19
18
39
4
RB Leipzig
RB Leipzig
19
12
36
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
19
10
36
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
SC Freiburg
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
9
Union Berlin
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
19
-4
20
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
19
-9
20
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
19
-13
19
13
FC Augsburg
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
Werder Bremen
19
-16
18
16
FSV Mainz
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
19
-15
14
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Martin
Petersen
Deutschland
Anstoss
Freitag
30. Januar 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Köln, Deutschland
RheinEnergieStadion
Kapazität
50’000
In diesem Artikel erwähnt
1. FC Köln
1. FC Köln
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        1. FC Köln
        1. FC Köln
        VfL Wolfsburg
        VfL Wolfsburg
        Bundesliga
        Bundesliga