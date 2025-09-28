DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: 1. FC Köln - VfB Stuttgart (28.09.2025)
1. FC Köln
17:30
VfB Stuttgart
1. FC Köln
Ab 17:30 Uhr
Vs
VfB Stuttgart
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
1. FC Köln - VfB Stuttgart
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
5
19
15
2
Borussia Dortmund
5
8
13
3
RB Leipzig
5
0
12
4
Eintracht Frankfurt
5
4
9
5
Bayer Leverkusen
5
2
8
6
1. FC Köln
4
2
7
7
FC St. Pauli
5
0
7
8
SC Freiburg
4
0
6
9
VfB Stuttgart
4
0
6
10
TSG Hoffenheim
4
-2
6
11
Union Berlin
4
-3
6
12
VfL Wolfsburg
5
0
5
13
FSV Mainz
5
-1
4
14
Werder Bremen
5
-6
4
15
Hamburger SV
4
-6
4
16
FC Augsburg
5
-4
3
17
1. FC Heidenheim 1846
5
-6
3
18
Borussia Mönchengladbach
5
-7
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Matthias
Jöllenbeck
Deutschland
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 17:30 Uhr
Stadion
Köln, Deutschland
RheinEnergieStadion
Kapazität
50’000
