1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
19:30
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
Ab 19:30 Uhr
Vs
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Bundesliga
1. FC Heidenheim 1846 - VfB Stuttgart

Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
23
64
60
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
23
27
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
23
19
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
22
12
42
5
RB Leipzig
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
22
15
39
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
8
SC Freiburg
SC Freiburg
22
-4
30
9
Union Berlin
Union Berlin
23
-8
28
10
FC Augsburg
FC Augsburg
23
-13
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
22
-7
26
12
1. FC Köln
1. FC Köln
23
-6
24
13
FSV Mainz
FSV Mainz
23
-12
22
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
23
-16
20
16
Werder Bremen
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
22
-29
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Sascha
Stegemann
Deutschland
Anstoss
Sonntag
22. Februar 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Heidenheim an der Brenz, Deutschland
Voith-Arena
Kapazität
15’000
