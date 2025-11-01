DE
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
15:30
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
Ab 15:30 Uhr
Vs
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
1. FC Heidenheim 1846 - Eintracht Frankfurt

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
8
26
24
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
9
9
20
3
RB Leipzig
RB Leipzig
8
7
19
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
8
6
18
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
7
17
6
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
3
13
7
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
8
2
13
8
1. FC Köln
1. FC Köln
8
1
11
9
Werder Bremen
Werder Bremen
8
-4
11
10
Union Berlin
Union Berlin
8
-4
10
11
SC Freiburg
SC Freiburg
8
-2
9
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
8
-4
8
13
Hamburger SV
Hamburger SV
8
-4
8
14
FC St. Pauli
FC St. Pauli
8
-6
7
15
FC Augsburg
FC Augsburg
9
-9
7
16
FSV Mainz
FSV Mainz
8
-7
4
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
8
-9
4
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
8
-12
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Christian
Dingert
Deutschland
Anstoss
Samstag
01. November 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Heidenheim an der Brenz, Deutschland
Voith-Arena
Kapazität
15’000
